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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEVAT BEKCİ

Cevat Bekci

Genç Parti
Cevat Bekci
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı