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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT REYHANİOĞLU

Murat Reyhanioğlu

Genç Parti
Murat Reyhanioğlu
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı