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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZKAN CUMHUR ALTINTAŞ

Özkan Cumhur Altıntaş

Genç Parti
Özkan Cumhur Altıntaş
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Isparta
Kaynak: Anadolu Ajansı