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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN MUTLUHAN TEMEL

Hüseyin Mutluhan Temel

Genç Parti
Hüseyin Mutluhan Temel
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı