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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAYRAM BAKIRCI

Bayram Bakırcı

Genç Parti
Bayram Bakırcı
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Kastamonu
Kaynak: Anadolu Ajansı