Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET BÖLGE

Mehmet Bölge

Genç Parti
Mehmet Bölge
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı