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İbrahim Altınoğlu
Genç Parti
Kocaeli
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Turgut Özal Özkaya
Genç Parti
Kocaeli
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Halime Alademir
Genç Parti
Kocaeli
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Sebahattin Yılmaz
Genç Parti
Kocaeli
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Hacı Kadir Hamamcıoğlu
Genç Parti
Kocaeli
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Enis Kutal
Genç Parti
Kocaeli
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Emre Dombaycı
Genç Parti
Kocaeli
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Nejmi Gün
Genç Parti
Kocaeli
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Güngör Akıncı
Genç Parti
Kocaeli
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İsmail Uysal
Genç Parti
Kocaeli
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Arda Takmaz
Genç Parti
Kocaeli
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Samet Kocaman
Genç Parti
Kocaeli
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Ruhan Bilir
Genç Parti
Kocaeli
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Abdullah Bozkurt
Genç Parti
Kocaeli