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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET YONCU

Mehmet Yoncu

Genç Parti
Mehmet Yoncu
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı