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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM LEVENT KESKİN

İbrahim Levent Keskin

Genç Parti
İbrahim Levent Keskin
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı