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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELİN AÇIKAY

Selin Açıkay

Genç Parti
Selin Açıkay
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı