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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERCAN YURTSEVEN

Ercan Yurtseven

Genç Parti
Ercan Yurtseven
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Nevşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı