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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET AKİF KABA

Mehmet Akif Kaba

Genç Parti
Mehmet Akif Kaba
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Rize
Kaynak: Anadolu Ajansı