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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZAFER GÖĞNE

Zafer Göğne

Genç Parti
Zafer Göğne
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı