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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ONUR TUNA DEMİRCİ

Onur Tuna Demirci

Genç Parti
Onur Tuna Demirci
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Siirt
Kaynak: Anadolu Ajansı