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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAŞAR EŞAL

Yaşar Eşal

Genç Parti
Yaşar Eşal
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Uşak
Kaynak: Anadolu Ajansı