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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜRKAN NACAR

Gürkan Nacar

Güç Birliği Partisi
Gürkan Nacar
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Adıyaman
Kaynak: Anadolu Ajansı