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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN DEMİREL

Hasan Demirel

Güç Birliği Partisi
Hasan Demirel
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı