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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYTEKİN DOĞAN

Aytekin Doğan

Güç Birliği Partisi
Aytekin Doğan
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı