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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN KARAASLAN

Hasan Karaaslan

Güç Birliği Partisi
Hasan Karaaslan
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı