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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULKADİR ERDİL

Abdulkadir Erdil

Güç Birliği Partisi
Abdulkadir Erdil
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı