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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TEKİN YILDIRIM

Tekin Yıldırım

Güç Birliği Partisi
Tekin Yıldırım
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı