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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL EFNAN

İsmail Efnan

Güç Birliği Partisi
İsmail Efnan
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Hakkari
Kaynak: Anadolu Ajansı