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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ALİ KÖKSAL

Mehmet Ali Köksal

Güç Birliği Partisi
Mehmet Ali Köksal
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı