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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ŞERİF SİNCAR

Mehmet Şerif Sincar

Güç Birliği Partisi
Mehmet Şerif Sincar
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı