Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN GÖK

Osman Gök

Güç Birliği Partisi
Osman Gök
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı