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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NURS SAİD TAŞDİREK

Nurs Said Taşdirek

Güç Birliği Partisi
Nurs Said Taşdirek
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı