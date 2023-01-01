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Mehmet Gül Aslan
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
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Zeynep Küçük
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
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Mustafa Benzer
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
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Kadir Kaya
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
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Zeliha Daylan
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
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Ümit Ceylan
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
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Ömer Burkankolu
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
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Murat Dönmezler
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
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Kazım Taşdirek
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
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İrfan Taşdirek
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
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Ayşe Akın
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
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Şahin Bezlek
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
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Mehmet Mustafa Doğan
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa