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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞAHİN BEZLEK

Şahin Bezlek

Güç Birliği Partisi
Şahin Bezlek
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı