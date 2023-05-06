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Alev Doğan
Türkiye Komünist Hareketi
Gümüşhane
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Vildan Zuhal Kılınçoğlu
Sol Parti
Gümüşhane
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Kemal Üçüncü
Büyük Birlik Partisi
Gümüşhane
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Hikmet Can Akdağ
Memleket Partisi
Gümüşhane
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Ziya Nas
Yeniden Refah Partisi
Gümüşhane
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Zeynel Abidin Çorlu
Adalet Partisi
Gümüşhane
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Yeşilay Akarsu
Halkın Kurtuluş Partisi
Gümüşhane
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Rabia Sultan Çelikbaş
Türkiye Komünist Partisi
Gümüşhane
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Burak Zengin
Anavatan Partisi
Gümüşhane
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Yusuf Kaban
Yenilik Partisi
Gümüşhane
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Abdulkadir Demir
Milli Yol Partisi
Gümüşhane
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Gülay Ekren
Güç Birliği Partisi
Gümüşhane
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Şehmus Kozanoğlu
Zafer Partisi
Gümüşhane
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Ufuk Arslan
Ufuk Arslan
Gümüşhane
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Fevzi Ülker
Millet Partisi
Gümüşhane
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Nüsrettin Çetin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gümüşhane
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Bahadır Yavuz
Türkiye İşçi Partisi
Gümüşhane
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Musa Küçük
Milliyetçi Hareket Partisi
Gümüşhane
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Celalettin Köse
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gümüşhane
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Muzaffer Altıparmak
İyi Parti
Gümüşhane
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Elif Çiftçi
Yeşil Sol Parti
Gümüşhane
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Ümit Öztürk
Adalet Birlik Partisi
Gümüşhane
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Gökay Gümüş
Sol Parti
Gümüşhane
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Erdal Yaşa
Türkiye Komünist Hareketi
Gümüşhane
-
Buket Kaya
Büyük Birlik Partisi
Gümüşhane
-
Adem Utku
Yeniden Refah Partisi
Gümüşhane
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Adem Koç
Memleket Partisi
Gümüşhane
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Necip Karataş
Türkiye Komünist Partisi
Gümüşhane
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Mehmet Şükrü Eroğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Gümüşhane
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Hakan Aydoğan
Adalet Partisi
Gümüşhane
-
Selahattin Tarkan
Milli Yol Partisi
Gümüşhane
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İbrahim Vural
Yenilik Partisi
Gümüşhane
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Zeynep Dağkuş
Anavatan Partisi
Gümüşhane
-
Berkant Doğan
Zafer Partisi
Gümüşhane
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Serdar Bozkuş
Güç Birliği Partisi
Gümüşhane
-
Nevzat Aslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gümüşhane
-
Yaşar Zengin
Millet Partisi
Gümüşhane
-
Özlem Doğan
Türkiye İşçi Partisi
Gümüşhane
-
Birol Tuğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Gümüşhane
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Ünal Yılmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gümüşhane
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Bedri Ağaç
İyi Parti
Gümüşhane
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Ebru Gül Müezzinoğlu
Vatan Partisi
Gümüşhane
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Hakan Arslan
Adalet Birlik Partisi
Gümüşhane
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Nehir Sevim
Yeşil Sol Parti
Gümüşhane