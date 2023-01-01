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Süleyman Kart
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
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Bedri Böyük
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
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Resul Saydam
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
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Meltem San
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
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Cemre Bukan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
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Veddat Mavlay
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
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Ferman Hoşgül
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
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Deniz Koç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
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Peyruze İpek Gültekin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
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Ethem Bozdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
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Ramazan Sarı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
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Bahar Sezer
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
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İlyas Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana