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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİL BABUROĞLU

Halil Baburoğlu

Hak ve Özgürlükler Partisi
Halil Baburoğlu
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Adıyaman
Kaynak: Anadolu Ajansı