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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİYMET EREN

Kiymet Eren

Hak ve Özgürlükler Partisi
Kiymet Eren
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı