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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN POLAT

Hüseyin Polat

Hak ve Özgürlükler Partisi
Hüseyin Polat
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı