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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DUYGU BAYRAM

Duygu Bayram

Hak ve Özgürlükler Partisi
Duygu Bayram
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Bartın
Kaynak: Anadolu Ajansı