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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ORHAN DAŞ

Orhan Daş

Hak ve Özgürlükler Partisi
Orhan Daş
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı