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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MESUT BARASİ

Mesut Barasi

Hak ve Özgürlükler Partisi
Mesut Barasi
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı