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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA KARAMAN

Mustafa Karaman

Hak ve Özgürlükler Partisi
Mustafa Karaman
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı