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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULLAH BASUT

Abdullah Basut

Hak ve Özgürlükler Partisi
Abdullah Basut
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı