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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FUAT KARA

Fuat Kara

Hak ve Özgürlükler Partisi
Fuat Kara
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı