Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RIDVAN ARANCAK

Rıdvan Arancak

Hak ve Özgürlükler Partisi
Rıdvan Arancak
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı