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İsmail Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
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Mehmet Tutal
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
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Mehmet Erden
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
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Sertac Kılıç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
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Mehmet Çelebi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
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Mahmut Tosun
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
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Leyla Cengiz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
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Ömer Cankara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
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Hüseyin Duran
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
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Kenan Cayhan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli