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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KENAN CAYHAN

Kenan Cayhan

Hak ve Özgürlükler Partisi
Kenan Cayhan
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı