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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DERVİŞ HAZAR

Derviş Hazar

Hak ve Özgürlükler Partisi
Derviş Hazar
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı