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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERKAN KILINÇ

Erkan Kılınç

Hak ve Özgürlükler Partisi
Erkan Kılınç
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Tokat
Kaynak: Anadolu Ajansı