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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAHRAMAN GÖKÇEN

Kahraman Gökçen

Hak ve Özgürlükler Partisi
Kahraman Gökçen
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Trabzon
Kaynak: Anadolu Ajansı