Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERCAN CEM CANTAŞ

Sercan Cem Cantaş

Halkın Kurtuluş Partisi
Sercan Cem Cantaş
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı