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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CİHAN ÇAKIR

Cihan Çakır

Halkın Kurtuluş Partisi
Cihan Çakır
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı