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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA DENİZ ÇAKIR

Mustafa Deniz Çakır

Halkın Kurtuluş Partisi
Mustafa Deniz Çakır
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı