Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ORKUN ÇAMLAR

Orkun Çamlar

Halkın Kurtuluş Partisi
Orkun Çamlar
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı