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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SİMGE SERAY GENÇ

Simge Seray Genç

Halkın Kurtuluş Partisi
Simge Seray Genç
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı